Bruno, con respaldo de FEMEBA: “Falta apoyo institucional respecto de medidas de seguridad que debería proveer el empleador”

En el marco de una reunión que habitualmente concreta todos los meses la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires en Tres Arroyos en el Círculo Médico local, se realizó una rueda de prensa en la que ante la agresión sufrida por el Dr. Ricardo Bruno días pasados en la guardia del Hospital Pirovano, se solicitaron medidas de seguridad para el resguardo de los profesionales de la salud a nivel institucional.



Bruno dejó en claro a la prensa que “la idea es hacer trascender el episodio básicamente para que no se quede la noticia anclada en un hecho puntual de la agresión física, sino que sirva como punto de partida, para desarrollar algún tipo de estrategia tendiente a evitar que se repita en el futuro”.

Consideró que el momento que se está viviendo es complicado, “que la sociedad tiene una salida violenta con mucha más facilidad que antes. Yo diría que el médico tiene que hacerse cargo de evitar la confrontación si hace y hace lo que puede. Por lo visto no alcanza, porque sigue siendo agredido el médico”.

Advirtió en este sentido que “falta apoyo institucional al respecto de medidas de seguridad que debería proveer el empleador. En este caso, el que contrata al médico para la guardia, para tratar de disuadir al agresor”.

Sobre la ausencia de personal policial en el Centro Municipal de Salud desde hace un tiempo aseguró: “No tenemos información respecto a cuál fue la causa que motivó el retiro de la policía de la guardia del Hospital. No hay una explicación clara y es una de las cosas a implementar a la brevedad. Esto sucedió hace una semana y todavía no tenemos una medida implementada diferente hasta el día en el que me golpearon”, sentenció Bruno.

Agregó el profesional que “es mucho más la urgencia, que el colapso en la guardia del hospital. La gente tienen un nivel bajo de tolerancia a la espera. Vivimos en una época donde todo se consigue ya, y cuando hay que esperar se vuelve intolerante. Por eso hacen falta los mecanismos disuasorios y preventivos por parte del empleador. Se está trabajando con la Asociación de Profesionales del Hospital, en la implementación de medidas de seguridad y esperamos contar con la anuencia del estado municipal, para que cuide a los empleados que dispone para que cuiden a la población”, advirtió.

Hechos cada vez más frecuentes y más violentos

El presidente de FEMEBA, Guillermo Cobián, sostuvo que lamentablemente los hechos de violencia en el ámbito de la salud son habituales desde hace un tiempo, “a pesar de los esfuerzos, para tratar de atenuar o de eliminarlos, cada vez son más frecuentes y más violentos. Nosotros trabajamos desde la Federación, en un Programa de Lucha Contra la Violencia en el ámbito de la salud, porque afecta no solo a los médicos, sino también a enfermeras, personal administrativo e incluso se dan dentro del mismo equipo de salud a veces”.

Continuó manifestando que “lamentablemente, todas nuestras acciones son insuficientes, a pesar de que en muchos casos el médico no provoca o no tienen ninguna actitud que pueda justificar esto, se siguen dando estas cosas y a veces con consecuencias muy trágicas. Además contamos con un observatorio de estos hechos y vemos un bajo nivel de denuncia de estos hechos también”.