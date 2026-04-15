Bruno Oliver corrió en Chacabuco

15 abril, 2026 0

El joven piloto de nuestra ciudad Bruno Oliver estuvo participando este fin de semana en la ciudad de Chacabuco por la segunda fecha del KDC donde el sábado en pruebas de entrenamientos le fue tomando la mano al circuito y a la hora de clasificar se ubicó 6º entre 27 karting.

El domingo corrió en la tercera serie y se ubicó segundo, realizando una buena tarea.

Mientras que en la final cuando venia quinto y avanzando, un problema en el motor lo obligó a abandonar la carrera.

Bruno contó con la motorización de Sebastián Bottini y la atención en el chasis de Hernán Bottini. La próxima carrera será en la ciudad de 9 de Julio.

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