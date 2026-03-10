Bruno Oliver subió al podio en Bragado

10 marzo, 2026 0

El piloto tresarroyense estuvo este fin de semana corriendo en Bragado en el arranque del campeonato de la importante categoría a nivel provincial KDC en tierra donde hubo una presencia de unos 300 karting.

Bruno tuvo una buena tanda libre quedando cuarto. Inconvenientes mecánicos lo privaron de clasificar y de correr la serie.

Luego de estos problemas tuvo que largar en el lugar 14 en la Final B, y a través de las 12 vueltas se ubicó en el tercer lugar con récord de vuelta incluida.

La planta motriz y chasis del tresarroyense fue atendida por Hernan y Sebastián Bottini, siendo Federico Álvarez aportando el trabajo integral en el karting.

Volver