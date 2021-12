Buen balance de año para la Comisión Amigos del Hospital Pirovano

15 diciembre, 2021

La importancia de la Comisión Amigos del Hospital Pirovano en el crecimiento del centro de salud, es algo que se encuentra instalado en la comunidad y siempre reciben acompañamiento para sus proyectos. Eugenio Galilea, presidente de la comisión dijo: “comenzamos con las mismas fuerzas con las que terminamos, siempre acompañando las necesidades de nuestro hospital, estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias, para estar interiorizados de toda la problemática y los adelantos que han sido importantes. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando por nuestro hospital”.

Cerrando otro año difícil, Galilea sostuvo que, “todavía no hemos hecho el balance de este año, pero 2020 fue muy bueno, aportamos desde la Comisión más de veinte millones de pesos en aparatología, servicios y un montón de cosas más. Intentamos por sobre todas las cosas que a nuestro hospital no le falte nada, el equipo de gente que trabaja es maravilloso, con mucha entrega, con tanto amor, son un orgullo realmente. Consideramos que este año cerrará muy bien también”.

Sabemos que la Comisión siempre tiene programado llevar adelante diversos proyectos, en tal sentido, Galilea informó: “tenemos muchas ideas para llevar a cabo, quizá no de forma inmediata, pero que tienen que ver con las ampliaciones del área de neonatología y terapia intensiva, siempre pensamos acompañar con actualizaciones para tener un hospital de vanguardia, es un trabajo constante, pero lo hacemos con mucho compromiso y el gran apoyo que siempre nos brinda la comunidad, ya que en definitiva nosotros somos administradores de las colaboraciones de empresas, comercios, vecinos, que confían en nuestra gestión”.

Finalmente, Galilea reflexionó, “ahora estamos un poco preocupados nuevamente por los casos positivos de Covid que se vienen presentando, por eso pedimos que la gente continúe vacunándose, que es la forma de cuidarse y cuidarnos a todos”.

