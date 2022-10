Buen desempeño en disciplinas culturales de los participantes locales en los Bonaerenses

6 octubre, 2022

Las disciplinas culturales Tango – Adulto mayores (Nilda Heim y Julio Román), Malambo – Sub 18″ (Alan Pla) y Stand Up – Juveniles (Matheo Easarret) compitieron obteniendo un óptimo desempeño qué, si bien no lograron formar parte del medallero, fueron reconocidos entre los mejores de la provincia.

