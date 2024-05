Buen festival boxístico en el Polideportivo

11 mayo, 2024

Se realizó en el Polideportivo Municipal un festival amateur con la participación de boxeadores locales y de la zona, que contó con el acompañamiento estelar de “Tito” Lemos.

Exhibiciones

Hubo diferentes exhibiciones a cargo de púgiles de los distintos gimnasios de nuestra ciudad, Necochea y Benito Juárez:

Luciano Galván vs Lucas Córdoba; Ramiro Dannunzio vs Benjamín Colicheo; Juan Debruga vs Valentín Codagnone; Cesar Arrupe vs Luciano González; Alex Oscariz vs Bautista Gómez; Santiago Carrillo vs Lautaro Juárez; Rubén Rojas vs Benjamín Colicheo; Alexis Tomalino vs Luciano Villan; Santiago Carrillo vs Santiago Rodríguez; “Cosi” Cuello vs Eugenia Lemos.

Peleas de fondo

Alexis Rivero, de Tres Arroyos, empató con el juarense Claudio Fersen al igual que Alexis Schnar con Maximiliano Defelise, ambos tresarroyenses.

En tanto, Valentín Ulibarre, de nuestra ciudad, ganó por puntos a Abel Argüezo, de Juárez.

Interesante festival para dar experiencia a los púgiles locales, quizás lo más flojo fue la presencia de la gente que no acompañó en la medida que se merece por el esfuerzo de los dirigentes.

