Buen remate de Arzoz & Cía.

1 octubre, 2025 0

Se realizó en instalaciones de la Feria de la Sociedad Rural de Tres arroyos el tradicional remate de la firma Arzoz & Cía., en conjunto con Sucesores de Brivio.

Con la participación de 51 remitentes y 610 cabezas entre consumo, invernada y cría.

Con importante afluencia, en especial de frigoríficos y productores que mantienen feed lots, y un excelente manejo de la producción de carne.

Los precios se mantuvieron acordes a la comercialización vigente.

Resultados: gentileza campototalweb.com.ar

