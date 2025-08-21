Buena asistencia y precios en el remate de La Leopoldina y San Patricio

21 agosto, 2025 0

Este miércoles, se desarrolló tan cual estaba programado el remate de Facilidad de parto quinto que realiza la cabaña Angus La leopoldina en conjunto con San Patricio de Bustingorri.

Luego de la charla a partir de las 9 horas con disertantes que pusieron de manifiesto el gran momento de la ganadería Argentina y en especial la raza Angus, se sirvió un almuerzo en el salón de la Sociedad Rural y a partir de las 14:30 dio comienzo el remate.

Los primeros lotes marcaron lo que sin duda serían las ventas con precios altos por la calidad tanto de toros como los vientres. En los cuatro primeros lotes marcaron un promedio de $1.800.000 cada una de las 5 vacas.

Con respecto a los lotes de vaquillonas, con un total de 60 cabezas, marco un promedio de $1.698.000 y para los toros, con presencia de 97 cabezas, el promedio fue de $4.830.927,84.

