Buena concurrencia de parejas en el torneo de truco de Huracán

10 agosto, 2025 0

Se realizó en instalaciones del Club Huracán un nuevo torneo de truco por parejas que le permite a la institución alba lograr un aporte importante para el mantenimiento anual.

Se lograron 54 binomios en la primer tanda de inscripción y luego se procedió a realizar un reenganche lo que hace de esta manera logran un doble aporte, para continuar con obras en la entidad.

Hubo una cantina muy bien trabajada por la subcomisión de patín del Globito.

Volver