Buena tarea de Juan María Murúa en el Superkart

13 marzo, 2026 5

El piloto tresarroyense volvió a la actividad después de un impasse en el Superkart del Sudoeste tomando parte de la primera fecha del campeonato que se corrió en el nuevo kartódromo de Bahia Blanca.

Se corrieron dos clasificaciones para las dos finales. Juanchy clasificó 5º para la primer final y arribó en el 4º lugar.

Mientras que para la segundo clasificó 4º y luego de las 10 vueltas llegó en el 4º puesto, sumando puntos importantes para el campeonato, ya que participó en la categoría Kayak 150 c.c. y no pudo terminar el motor de esa categoría y corrió con uno de una categoría menor.

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