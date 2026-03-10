Buena tarea de Niko Rios en el SuperKart

El joven piloto tresarroyense Nikolas Rios corrió en la primer carrera del año del SuperKart del Sudoeste en el nuevo kartódromo de Bahia Blanca de 1260 metros de extensión.

Niko tomo parte de la categoría Guerrero Junior 150 c.c., donde fueron más de 20 kartings en esta categoría y allí el tresarroyense fue octavo en la primer carrera final.

En la segunda final con grilla invertida y después de haber largado en el octavo lugar, a la hora de la bandera a cuadros llegó séptimo.

