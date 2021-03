Buenas noticias para el CEF N° 4: llegó el protocolo de inicio de actividades y el miércoles abrirán las inscripciones

Tal como se informó días pasados, el CEF N° 4 se encontraba a la espera de la indicación de protocolo para retomar las actividades. Es por ello que dialogó con LU24, su director Miguel Lemos para anunciar definitivamente el comienzo de las clases en el CEF y los protocolos para dar clases de Educación Física en los distintos niveles.

“Básicamente nuestra preocupación era si la actividad sería con barbijo o sin barbijo, porque nosotros creíamos que teniendo un consumo de oxigeno limitado no se podía realizar actividad física” indicó Lemos, y además especificó “cuando la intensidad del ejercicio es moderada se puede tener 2 metros de distancia con el compañero sin usar barbijo, y ya cuando la intensidad de la actividad es alta se puede estar a 5 metros del compañero, obviamente el profesor siempre con barbijo y mascara”.

Por otra parte, resaltó que “para el profe es muy importante tener algo escrito y avalado por la Dirección de Educación Física, ya que nos permite trabajar con tranquilidad”. Asimismo, informó que no se habilitarán las actividades para todas las edades, ya que se autorizó hasta las personas de 59 años, por lo que “para los mayores de 60, hasta que no esté toda la vacunación completa no van a poder iniciar las clases”.

Con respecto a las dudas que existían con respecto a la inscripción de los interesados a iniciar actividades en el CEF, el Director indicó que “la inscripción va a cambiar bastante a la modalidad que teníamos, porque no va a ser presencial” y en ese sentido explicó que “a partir del miércoles a las 20 horas se compartirá un enlace por diferentes grupos de WhatsApp y las redes sociales, en el que se elegirá la propuesta, cargan sus datos, y tendrán que tener guardado en el celular o en la computadora para adjuntar la fotocopia del DNI o la foto de la ficha de inscripción para adjuntarla, y ya el sistema determina en qué posición del listado está, y ya después ponernos en contacto con la persona que se inscribió”.

Por lo que, tanto por el facebook o Instagram del Centro de Educación Física N° 4 y en las distintas librerías y fotocopiadoras se podrá obtener la planilla de inscripción tanto como la ficha médica y “una vez que se tiene completo eso, se puede sacar una foto y cargar en la inscripción del enlace”

En un principio, lo presencial se limitará entonces, en “la posibilidad de poder pasar por el CEF para ver en la vidriera cuales son las propuestas, que estarán los horarios y quienes van a ser los docentes”, propuestas que estarán también disponibles en las redes sociales del CEF.

Por otra parte, Lemos indicó también que para aquellas personas que no tienen la posibilidad de realizar ésta inscripción virtual “vamos a tener espacios de apoyo para poder completar el formulario y que se anoten”.

Para finalizar, comentó que “estimamos poder arrancar el 12 de abril como una fecha bastante entusiasta de inicio”, considerando que el día viernes llegó “a último momento el protocolo de inicio de actividades”. También manifestó que “el 6 de abril nos va a visitar el Director Provincial de Educación Física, y ahí tendremos noticias más frescas de lo que es el área directamente”. Concluyó resaltando sobre el mantenimiento realizado en las instalaciones del CEF, por lo que se comenzaran las actividades con un CEF “todo nuevo y pintadito”.

