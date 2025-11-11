Buenas ventas en el remate de la Agrícola Ganadera

11 noviembre, 2025

La lluvia de la jornada no impidió que se realice el remate feria organizado por la Agrícola Ganadera de Tres Arroyos en la feria de la Sociedad rural de nuestra ciudad.

Importante cantidad de oferentes, donde se presentó una muy buena hacienda entre faena, invernada y cría, en total 503 cabezas, saliendo a la venta con plazos a 30, 60 y 90 días, los promedios en vacas gorda se pagó 2.856 pesos el kilo, en novillos 3538 y en vaquillonas 3.187.

Gentileza de Campo Total

