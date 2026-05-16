Buenos precios en el remate mensual de Arzoz & Cía.

16 mayo, 2026 25

Como estaba previsto y luego de su postergación por el mal clima el fin de semana pasado, en la Feria de la Sociedad Rural de Tres Arroyos la firma Arzoz y Cía., junto a Sucesores de Brivio llevó adelante el remate mensual.

Sobre 1500 cabezas que salieron a la venta se vendieron 1.196, lográndose buenos valores como viene sucediendo en cada oportunidad en que se baja el martillo por parte de la reconocida firma tresarroyense.

Los precios más destacados fueron de $ 4.200 en gordos (613 animales), $ 7.105 en terneros de 180-200 kg, (206 animales, $ 6.216 en terneras de 130 a 160 kg (345 animales); en vacas (lqp) nuevas con cría el promedio fue de S 1.700.000 y en usadas con cría, $ 1.480.000 (16 animales).

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