Buenos precios y agilidad en el 3er. remate Angus del Sudeste de La Agrícola Ganadera (audio)

19 septiembre, 2025 0

En instalaciones de la Sociedad Rural de Tres Arroyos se realizó el tercer remate Angus del Sudeste que organizó La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos, con la participación de las cabañas “Quequén Sur” de Sillero, “La Paloma” de Bracco y 3 Toritos” de Hansen y cabañas invitadas, con el martillo de Gervasio Sáenz Valiente.

Antes del comienzo de la subasta, Serafín Sillero recibió, por haber obtenido en Palermo el máximo galardón en un toro Angus , presentes de la Asociación Argentina de Angus, La Agrícola Ganadera, y de las entidades rurales de Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

En el comienzo de las ventas se vio un marcado interés en los ejemplares que salían a pista, donde los toros de Sillero puros controlados tuvieron un promedio de más de 7 millones de pesos, y los de Karin Hansen, toros de información genómica, capacidad de servicio y calidad seminal 4 millones y medio de promedio al igual que los puros controlados de Andrés Bracco, que hicieron 4 millones seiscientos mil de promedio.

En cuanto a los vientres, también fueron muy buenas las ofertas que demostraron la calidad de la hacienda presentada y lo que puede ser una excelente oportunidad de recuperación de la cabezas perdidas.

Daniel Alonso, gerente de la Agrícola se mostró muy contento por el interés demostrado de los compradores y los muy buenos precios obtenidos en la subasta.

Volver