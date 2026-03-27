Buenos precios y excelente hacienda en el remate de La Agrícola Ganadera

27 marzo, 2026 84

Se llevó a cabo, en la feria de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, el remate Organizado por La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos S.A, en conmemoración de los festejos de los 100 años que se cumplen en el mes de Agosto.

Mas de 900 cabezas de invernada, una excelente hacienda del grupo Angus del Sudeste, se remataron bajo el martillo de la firma Sáenz Valiente Bullrich & Cía. S.A.

En 80 minutos, con una agilidad que caracteriza cuando la hacienda es de calidad, además se logaron buenos precios con un promedio aproximado fue un millón trescientos cincuenta mil pesos.

Finalizado el mismo, se escuchó, tanto de los organizadores como de los compradores, la una satisfacción por el resultado.

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