“Buenos vecinos”: Ignacio Guisasola compró el edificio de Camuzzi

5 marzo, 2026 106

Este miércoles, se concretó una importante operación inmobiliaria en Tres Arroyos. Se vendió el inmueble que perteneció a Camuzzi Gas Pampeana SA, ubicado en Av. Moreno casi Lavalle. El comprador es Ignacio Guisasola, propietario del local que se encuentra en la esquina lindera donde próximamente se abrirá una pizzería.

La operación se llevó a cabo a través de dos agentes inmobiliarios locales: Miguel Yitani y Natalia Rosa.

La propiedad cuenta con aproximadamente 500 m², distribuidos en salón comercial, depósito, oficinas, baños y kitchenette.

En tanto, Camuzzi está a la búsqueda de un inmueble de similares características para alquilar.

