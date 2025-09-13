Buffa Maquinarias con amplia línea de tractores Chery (audio)

13 septiembre, 2025 103

Buffa Maquinarias presente en la expo sural 2025 de la Sociedad Rural de Tres Arroyos con su amplia línea de tractores Chery de origen Chino. Los mismos se encuentran en el país desde hace 10 años y “nosotros los trajimos este año y nos han dado una muy buena respuesta por lo versátil”, dijo Federico Buffa.

“Estamos exponiendo desde 30 a 245 HP, lo que marca una propuesta muy importante por lo confiable”, con respecto a la comercialización dijo Federico que “hay créditos en los distintos bancos de la ciudad y además disponemos de financiación propia a través de la fábrica. Estos tractores han puesto un antes y un después en las línea de otras marcas en la Argentina.

Volver