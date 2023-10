Bullrich anunció que Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la Presidencia

14 octubre, 2023

La candidata de Juntos por el Cambio confirmó la incorporación de quien fuera su rival en la interna opositora. Con este anuncio y Melconian en Economía busca fortalecer su propuesta electoral y evitar perder los votos de las PASO.

En una fuerte señal política a una semana de las elecciones, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura. El jefe de gobierno porteño fue su rival en las primarias de agosto y mantuvieron una tensa relación durante la campaña.

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

En una conferencia junto a Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich consideró: “Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”.

A su turno, Larreta le agradeció “la oportunidad de poder ser jefe de Gabinete de Ministros cuando seas presidenta, a partir del 10 de diciembre. Vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción y el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio que la sociedad argentina necesita”.

“Trabajamos juntos durante muchos años y vamos a seguir trabajando juntos. JxC es el único equipo realmente preparado, que tiene la capacidad, las herramientas para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita. Vamos a tener 10 gobernadores, intendentes, diputados, senadores, presencia en todo el país y un equipo que se viene preparando hace muchos años, preparando las propuestas para cada una de las necesidades de nuestro país”, continuó Larreta y agregó: “Mi misión es ayudar a transformar la Argentina”.

Se trata de una decisión que busca romper la dinámica actual y contener los votos que obtuvo el frente opositor en las PASO. El consenso de las encuestas ubican a Bullrich relegada, detrás del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa. (infobae.com)

