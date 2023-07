Bullrich en conferencia de prensa: “No hay que tenerles miedo a los que quieren frenar el cambio”

27 julio, 2023

Luego del acto, en una breve conferencia de prensa, Patricia Bullrich abordó varios temas y dijo: “yo estoy en la idea de llevar adelante los cambios necesarios, con toda la fuerza y decisión en los próximos cuatro años.

Argentina es un país que necesita un liderazgo con mucha convicción, donde no se negocie cualquier cosa, sino que vayamos adelante con cambios precisos y concretos y logremos el orden que necesitamos, donde se vuelva a la capacidad de progreso, y que no todo sea difícil. Cuando recorremos el país nos damos cuenta de todo lo que podemos ser y no somos, producto de esta decisión política de ser un país populista en lugar de ser un país de desarrollo y bienestar”.

“Nosotros lo buscamos a Matías”: “Con Matías se generó un vínculo a partir de su compromiso de trabajo con su pueblo, de su labor productiva, y conoce las necesidades de su ciudad y sobre todo es buena gente, y eso es lo que necesitamos, por eso lo buscamos a Matías y lo acompañamos para que pueda cambiar la realidad de Tres Arroyos”.

“Tenemos un equipo que trabajará para bajar la inflación”: “Para bajar la inflación necesitamos un Banco Central autónomo, para no emitir más moneda, para no generar más préstamos al tesoro de la nación, así se han mantenido las democracias y el segundo punto es tener un presupuesto nivelado, la inflación es algo que genera incertidumbre permanente, y tenemos un equipo que trabajará plenamente en ello”.

Femicidios: “Nosotros hicimos un estudio basado en los femicidios observando los países que han bajado este tema que son Italia e Inglaterra. En tal sentido enviamos durante dos años un equipo, para poder trabajar esta problemática. Existen sistemas preventivos, para actuar antes, nosotros presentamos un proyecto de ley en 2018, y ahora volveremos a presentarlo, además del nuevo Código Penal, y Penal Juvenil”.

El mensaje: “Estamos haciendo una campaña sin marketing político, donde decimos que Argentina va a salir con mucho esfuerzo y mucho trabajo, que tenemos que tomar una decisión y mantenerla y no tener miedo a los que quieren frenar el cambio. Una Argentina ordenada, con previsibilidad para la gente y cambios necesarios para el bienestar general es posible y estamos convencidos que tenemos que seguir ese camino”.

