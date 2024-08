Bullying en la escuela: la madre que denunció el caso se reunió con autoridades educativas

14 agosto, 2024 0

Analía Beitía, la mamá que había denunciado bullying hacia su hijo, luego de reunirse con autoridades educativas y directivos de la institución adonde concurre el menor, nuevamente habló por LU 24 y resumió lo tratado, destacando que “las autoridades no lo consideran bullying” y que tiene “otro hijo egresado de ese mismo establecimiento quien no tuvo nunca problemas”

“Coincidimos en tres puntos a trabajar, con un equipo de psicología que volverá a trabajar el tema, para seguramente mejorar la situación. Van a volver a insistir en la parte de inspección, para que se reponga el gabinete pedagógico; hemos presentado cartas en varias ocasiones”, dijo.

“Recibí muchos llamados de gente que conozco, que me felicitaban por tener el coraje de denunciar la situación; planteamos sobre la necesidad que los grupos de chicos tengan una mejor convivencia, sabemos que no van a ser de inmediato los cambios, y si no ocurriera nada, volveré a contarlo”, relató.

“Mi hijo quería ir a la reunión, quería ser escuchado, no lo llevé porque era reunión de mayores, dijo y agregó que para las autoridades no consideran que sea bullying, pero yo creo que sí, no estoy de acuerdo, claramente”, describió Beitía.

“Yo remarqué que tal vez este caso sea menor a otros, pero es para arrancar a tratar el tema; no todos los chicos pueden expresar la situación por eso estamos la voz de los adultos, yo les dejé en claro que no lo voy a cambiar de escuela, es una institución privada que prefiero no nombrar porque el problema son los directivos; yo tengo otro hijo egresado de ese lugar y nunca tuvo problemas”, finalizó.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver