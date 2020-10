Burchkardt apoya y representa localmente a Berni para presidir el PJ

Daniel Burchkardt, dirigente del Partido Justicialista de Tres Arroyos y esposo de la edil por el Frente de Todos, Tatiana Lescano, será el referente local del ministro de Seguridad Sergio Berni, quien no oculta sus intenciones de participar en la interna del PJ en diciembre y tampoco de convertirse en el próximo gobernador de la Provincia.

Burchkardt participó en las últimas horas de un plenario virtual que orientó el dirigente de Lomas de Zamora, Juan Viñales, un hombre muy cercano a Berni.



Burchkardt dijo a LU 24 que “Juan María es un amigo de muchos años de una larga militancia que tiene la responsabilidad de coordinar la candidatura de Sergio Berni, quien presidió este plenario, y hubo muchos compañeros, fue una sorpresa, encontrarme con ellos, a nivel seccional, como Barcelona de Dorrego, de Chaves, de Coronel Suárez, con una buena concurrencia de compañeros a nivel nacional”.

“La propuesta fue del trabajo de militancia que viene haciendo Sergio en el PJ provincial, con una fuerte presencia no solamente ahora sino en los periodos cercanos”, dijo y respecto a la candidatura del presidente, sostuvo que “estamos en tiempos difíciles y ha conseguido en el difícil momento de pandemia lograr que haya un acercamiento con otros sectores gobernados por la oposición, pero creemos que no hay que sobrecargarlo, a la vez que creemos también que Sergio puede estar aspirando a la conducción del PJ nacional”, expresó.

“Tengo una cercanía con la manera de pensar de Sergio, y por otro lado respondí a la llamada de Juan María para acompañar a los compañeros en la Sexta Sección, creo que puede llegar a ser quien nos represente a nivel nacional y traiga a todos aquellos peronistas que se han dejado de lado”, manifestó.

“Tuve contactos con compañeros de otros sectores justicialistas, que se habían acercado a otras agrupaciones y que plantearon que tienen afinidad con Sergio. Creo que esta es una elección de todos los peronistas; esto se da por mandato del Consejo Nacional el 20 de diciembre para elegir al presidente del PJ”, dijo.

Apoyos políticos

Las intenciones de Berni parecen contar con el visto bueno de su jefa política, Cristina Kirchner, para caminar el territorio con el objetivo de instalarse como potencial candidato a gobernador. El ministro, dicen algunas fuentes, cuenta con el apoyo político de Alicia Kirchner, y también el aval del gobernador santafesino Omar Perotti, a través del cual el funcionario buscará conectarse con los sectores más tradicionales del peronismo, que aún hoy mantienen resistencia a los dirigentes K.

Los armadores territoriales del ministro son dos viejos conocidos del peronismo bonaerense, por un lado, el ex senador Alberto “El Negro” Oliva, al que algunos responsabilizan por el lanzamiento de Berni en 2019, y por el otro el actual subsecretario de Coordinación Territorial del ministerio, Alejandro Arrúa, un dirigente vinculado al massismo, encargado de habilitar los recursos para el arado territorial en Zárate, donde la esposa de Berni, Agustina Propato, buscaría la intendencia.

