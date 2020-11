Burchkardt se reunió con Berni: “El PJ necesita una reorganización”

El día martes el referente del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Daniel Burchkardt, estuvo reunido con el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la oficina que tiene en la sede del Comando de la policía bonaerense de Puente 12, partido de La Matanza.



La visita fue en el marco de la prórroga de las elecciones del Partido Justicialista (PJ) para el 21 de marzo del 2021 debido a la pandemia y hablaron sobre su candidatura a la presidencia: “Realmente me parece muy interesante la propuesta que nos presentó a los peronistas, creo que el partido necesita una reorganización, no solo a nivel nacional sino en cada provincia”, dijo a LU 24 el impulsor local de la candidatura de Berni.

“Se inició en la política con Nestor y Cristina y creo que por los lugares donde ha pasado ha dejado una muy buena impresión, en la provincia de Buenos Aires en la actualidad haciendo un muy buen trabajo, no solamente para afuera sino para adentro de la fuerza policial, es una persona muy ordenada, de mucho laburo, trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y me contaban algunos compañeros que a veces se queda a dormir en una especie de motorhome que tiene porque al otro día tiene que estar muy temprano”, consideró.

Entre los partidarios se están juntando avales dentro de la sexta sección electoral con muy buena respuesta para esta candidatura aunque aseguró que entre los locales hay diferencias: “A nivel local, el ala más progresista, difiere en algunas cuestiones, pero yo voy a decir que el 100 por ciento de las acciones de Berni como ministro están supeditadas a lo que indica el Gobernador. De hecho hace algunos días, después de Guernica, Kicillof dijo que las órdenes de desalojo las había dado él. Por supuesto que hay gente que no simpatiza con él pero lo que más me sorprendió es que mucha gente extrapartidaria me habló y me dijo ‘me gusta Sergio’, ‘el trabajo que hace y la forma de trabajar que tiene’, y eso me deja tranquilo que la elección que hice al encolumnarme con su gente no fue equivocada”.

El PJ decidió ofrecerle la presidencia a Alberto Fernández

El actual titular del PJ nacional, José Luis Gioja, había comunicado en las redes del partido que le habían ofrecido la presidencia al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Al respecto Burchkardt dijo: “Nosotros creemos que el Presidente tiene un muy pesado trabajo y ponerlo a él al frente del PJ quizás lo condicione para algunas cuestiones y sería generarle más trabajo a la cantidad que Alberto tiene todos los días en el medio de una pandemia, con un país quebrado, un país con un montón de problemas, de salud, económicos y de todo tipo, creemos que darle el trabajo de reestructurar el PJ sería darle más peso y no sería justo”.

