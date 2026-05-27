Burgwagen dispone la mejor tecnología y financiación para subir a un 0 km

27 mayo, 2026 0

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El responsable comercial de Burgwagen, concesionarios Volkswagen en Tres Arroyos Sebastián Ajargo visitó LU 24 y dio a conocer las importantes novedades para finalizar el mes de Mayo, con financiación a tasa cero y entrega inmediata.

Puso como ejemplo el Polo truck con un anticipo de 7 millones 26 mil pesos y cuotas que rondarían 2 millones en dos o tres meses para poder terminarlo; el Tera también ha tenido muy buena repercusión, está en la opción de probarlo como Test drive”, anunció.

“Para ciertos modelos tenemos financiaciones de hasta 17 millones de pesos para vehículos y 20 millones para la Amarok, 12 cuotas al 0 % sin gastos de otorgamiento”, dijo Ajargo.

“420002 es el teléfono fijo de Burgwagen desde donde luego derivan a los asesores, y pedimos también que se acerquen para poder hacer negocios prácticamente instantáneos”, invitó.

“Pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es burwagen.tresarroyos donde puede verse la tecnología de la Tiguan, donde se puede ver toda la tecnología, a la que no estamos tal vez tan acostumbrados, es un vehículo que sigue teniendo la elegancia de siempre, pero no es habitual ver tanta tecnología en un Volkswagen, los invitamos a que vean nuestros reels donde nos divertimos muchísimo”, sostuvo.

“Esperamos a la gente para terminar el mes, y quiero destacar que los coches no están sufriendo muchos cambios, es de mes a mes, y si uno quiere capitalizarse es la mejor opción”, finalizó.

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