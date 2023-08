Burgwagen mantiene precio y beneficios para que tengas tu Amarok 0km

18 agosto, 2023

El asesor comercial de la firma Burgwagen, Sergio Incandela, aseguró en LU 24 que más allá del contexto económico del país, a la VW Amarok “todavía no le han tocado el precio y sigue con la tasa del 9% para darle prioridad ya que es lo que hay para entrega inmediata”.

“La financiación es para aprovechar hasta impositivamente. Los precios siguen igual tanto para plan convencional como para el de ahorro, las cuotas no se han tocado”, afirmó.

No obstante, dijo que “el producto importado, como Polo, Nivus, T-Cross o Saveiro, se ha incrementado bastante, aunque el beneficio del plan es que esa suba se distribuye en 84 cuotas”.

“En lo nacional, seguimos con la entrega pactada de la Taos en la 7 y la asegurada de la Amarok en la 3, que ya la retirés en 2024”, destacó.

Asimismo, recordó que se toman vehículos usados en parte de pago.

Para mayor información, comunicarse al teléfono 2983 541332 o dirigirse a Av. Caseros 1170.

Volver