Burgwagen: se espera que en Junio esté disponible el nuevo Volkswagen “Taos”

30 abril, 2021 Leido: 140

Volkswagen realizó el lanzamiento industrial del nuevo Taos, el SUV mediano que se fabrica en Argentina, en la terminal industrial de General Pacheco. Sebastián Ajargo, desde la concesionaria local Burgwagen, comentó en LU24 sobre éste lanzamiento, que todavía no llegó a los puntos de venta. “Estamos esperanzados, porque la presentación oficial de Taos no se realizó, lo que empezamos a largar es la preventa, para que la gente guarde su lugar para cuando lleguen las unidades” indicó en primer lugar Sebastián Ajargo.

“Tenemos muchísimas consultas y la gente lo está esperando con muchas ganas” sostuvo, sobre éste modelo en particular, que implicó una inversión realizada por Volkswagen, anunciada en 2017 por más de 650 millones de dólares, aunque al poco tiempo ese monto se terminó ampliando para construir una nueva planta de pintura.

Finalmente, luego de bastante tiempo denominado Proyecto Tarek, el SUV obtuvo su nombre final (Taos) y comenzaron a definirse los últimos ajustes previo al lanzamiento.

Especificando sobre los detalles para la compra de éste modelo, Ajargo manifestó que “estamos pidiendo una reserva simbólica entre 30 mil y 50 mil pesos, se genera un boleto de compraventa, todavía no está oficializado el precio, estimamos que va a ser un vehículo que va a rondar entre los 4.300.000 y los 4.500.000 depende la versión, porque hay dos versiones, confort line y la versión Highline, la más equipada. También una versión como paso con T-Cross con unos detalles estéticos más que el Highline en base a esto vamos a esperar el precio oficial, que será lanzado en mayo” y agregó “con esta seña simbólica, cuando nosotros tengamos las unidades para vender, ya va a tener su lugar”.

Asimismo, se refirió a que “hoy parece que estamos en una nebulosa, porque no tenemos el precio oficial ni las condiciones exactas del negocio, pero obviamente si la persona que seño cree que las condiciones no eran las que esperaba, se puede devolver la seña” y añadió “estimamos, que va a ser para mediados de mayo que estará la presentación seguramente virtual porque no se puede hacer presencial, y a partir de ahí, para principios de junio seguro vamos a tener alguna unidad para verla en el concesionario”.

Dando detalles sobre Taos, Ajargo mencionó que “podemos decir que se puede asociar con el tamaño que tenía la primer T-One, un tamaño que la gente pedía mucho”.

Por otra parte, sobre la cuestión del mercado, y cómo está la situación de venta, dijo que “hoy por hoy se está regulando de a poquito, se está tratando de hacer stock, los concesionarios pasaron por un momento que debían vender el stock porque no había reposición” y “dentro de lo que hay , lo podemos vender”.

Burgwagen está abierto en el sector de ventas de 9 a 18 horas de lunes a viernes y los sábados mediodía.

