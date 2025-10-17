Burgwagen suma la marca GWM y apuesta a la nueva generación de vehículos híbridos

17 octubre, 2025 0

Sebastián , responsable comercial de Burgwagen, estuvo presente en los estudios de LU 24 para dar más detalles de la marca GWM y la apuesta a la nueva generación de vehículos híbridos junto con otros detalles para que el público pueda acercarse para conocer los nuevos modelos.

Desde hace un tiempo, nuestro grupo empresario madre Car One incorporó la franquicia de la marca de origen chino GWM (Great Wall Motors), reconocida por fabricar distintas líneas de vehículos como Haval, Poer, Ora y Tank.

En Burgwagen decidimos apostar a estos nuevos modelos, especialmente por la calidad y tecnología que ofrecen. Desde la llegada de los Haval, encontramos en ellos nuestro “caballito de batalla”: un equilibrio ideal entre precio, prestaciones y eficiencia, con la ventaja de ofrecer motorizaciones híbridas, tendencia cada vez más elegida por su bajo consumo y gran autonomía.

Un ejemplo es el Haval Jolion HEV, que combina un motor naftero de 95 CV con uno eléctrico de 188 CV. Gracias a esta combinación, logra una autonomía de hasta 1.000 km con un tanque de 55 litros y un consumo promedio de solo 6,5 L cada 100 km a 130 km/h.

En cuanto a seguridad, el modelo incorpora sistemas de freno post-colisión, aviso de cambio de carril, control crucero adaptativo y freno autónomo de emergencia, entre otras asistencias al manejo.

El interior también sorprende por la calidad de materiales y terminaciones, además de su moderno sistema de infoentretenimiento. Según la versión, cuenta con un panel digital de 7”, y pantallas centrales de 10.5” (Deluxe) o 12.3” (Supreme), brindando una experiencia tecnológica de alto nivel.

Entre sus comodidades se incluyen el encendido sin llave y los asientos con regulación eléctrica, calefaccionados y refrigerados en la versión tope de gama.

Volver