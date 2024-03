Burgwagen tiene nuevas opciones y entrega asegurada para llegar al 0 Km.

1 marzo, 2024

Sergio, asesor de la Firma Burgwagen, anunció a través de LU 24 las novedades que la marca alemana presenta para subirse a un cero kilómetro.

“Todavía no tenemos la lista de marzo pero no creo que se vaya a modificar la de febrero y va a quedar el precio congelado; además están sacando una muy buena tasa de financiación a través de bancos, hasta 10 millones de pesos con una tasa del 9% al 9,90%, y es para aprovechar ese tipo de financiación impositivamente”, relató.

“Hay muy buenas novedades porque tanto el Polo, Nivus y T-Cross tienen la entrega asegurada en la cuota 3; el plan se modificó, no es más 80/20, ahora es 70/30, y aunque piden un poco más de capital sabes cuando te entregan el vehículo”, explicó.

“Nivus y T-Cross rondan en los 23 millones de pesos con lo cual el 30 por ciento son 7 millones por lo que si uno tiene un usado que vale esa plata lo tomamos y ya sabes cuándo tenés el producto; no había entrega asegurada antes, pero parece que la importación de a poco se va liberando: las cuotas rondan entre los 200.000 pesos para el Polo y para Nivus y T-Cross 240.000; además se pueden cancelar cuotas a valor de cuota pura sin gastos”, afirmó.

“En el Plan de Ahorro está entrega asegurada en la cuota 3 de la Amarok, dijo finalmente y recordó a la gente de toda la zona, San Cayetano, Pringles, Indio Rico, ya que soy asesor agro financiero, me manda un Whatsapp al 2983-541332 o me ven en Avenida Caseros 1176”, concluyó.

Volver