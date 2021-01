Burgwagen y la posibilidad de retirar tu 0KM sin pagar anticipos

20 enero, 2021 Leido: 774

El concesionario oficial Burgwagen ofrece una nueva oportunidad para que te lleves un 0KM con poco capital y una cuota económica, así lo contó a LU 24 Jonathan Tribuzón.

Explicó que “desde sede central traemos una financiación a tasa cero para poder retirar la unidad, en este caso un Gol Trend, con solamente los gastos de retiro que es de 100.000 pesos”.

Esta financiación es para clientes que no tengan una unidad usada o un ahorro grande y el que no pueda pagar los 100.000 pesos de gastos de retiros, se los va a financiar por parte del concesionario.

También mencionó que “nos tenemos que olvidar de sorteos y licitaciones, hoy puntualmente Burgwagen no trabaja más con ese tipo de operación para el retiro de la unidad. Hoy lo que estamos haciendo es poder amoldar financiaciones para los clientes que puedan pagar una cuota baja, puedan programar la entrega y puedan integrar un aporte de capital chico como para no tener que enfrentarse a lo que es una financiación de banco. Financia directamente Volkswagen Argentina”.

“Es una increíble posibilidad para lo que recién arrancan, para los que recién tienen su primer 0KM, para los que tienen esos 100.000 pesos ahorrados y se los destina al auto, ya en 60 días puede estar haciendo el pedido de unidad como para en la cuota 3 estar poniéndolo un caché”, agregó.

También contó que hay posibilidad de retirar un Polo con una cuota de 16.000 pesos y se retira en la cuota 4, 6, 9 o 12 entregando solo el 20 por ciento que son 315.000 pesos, “ahí estamos inclinados más a un cliente que tenga una unidad usada para entregar o un ahorro como para ya puntualmente este encantado con ese auto y lo quiera se lo podemos entregar rápido con poco dinero y con una cuota accesible”, dijo.

Los interesados pueden comunicarse al 2494 212244 o el teléfono de la concesionaria al 420002, o directamente se pueden acercar a Av. Caseros 1176.

