Burwagen Tres Arroyos ofrece interesantes financiaciones en unidades nuevas

Sebastián Ajargo, desde Burwagen, concesionario VW en nuestra ciudad, contó distintos aspectos de la realidad del rubro, “después de un año difícil, de a poco nos estamos recuperando en todo sentido, atravesamos una situación económica a todo nivel un tanto dura, hace mucho tiempo que no se veía que la demanda es mayor que la oferta, la gente quiere comprar pero el tema son los productos. Hubo demoras en las entregas, no se conseguía lo que el cliente quería, pero nos reinventamos y siempre estamos del lado del cliente y tratando de cumplir con los compromisos”.



En lo relacionado financiación, Ajargo dijo, “nosotros le decimos la verdad a nuestros clientes, hablamos de realidad que a veces no es la mejor herramienta de venta, pero dormimos tranquilos, además vivimos acá y somos de acá, y nos conocemos con todos, no venimos de afuera con ofertas que no son ciertas”.

Hay vehículos que por la zona son más buscados que otros, en ese caso, “las camionetas son nuestras vedettes de siempre, nuevamente hay stock de Amarok, se redujeron los tiempos de espera, todo se puede programar para entregar en 2022, tenemos planes de financiación tentadores, y en el tema autos, el Taos anda muy bien y también cuenta con interesante financiación”.

