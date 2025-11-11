Busca a su papá: “Necesito darnos ese abrazo para comenzar una nueva historia” (audio)

11 noviembre, 2025 1

María Cristina y Elba María miguenz 11-11-2025

María Cristina Miguenz busca a su papá biológico, que según datos que fue recopilando a lo largo del tiempo se encontraría y sería oriundo de nuestra ciudad.

Ella vino acompañada de su hermana menor, Elba María, son hijas de la misma mamá, aunque Cristina, según cuenta, “soy el fruto de un amor de jóvenes”. Ambas llevan el mismo apellido porque así fue decidido, pero siempre quiso saber sobre su verdadero padre.

La madre de ambas falleció muy joven y no llegó a contarle toda la historia porque consideró que era pequeña para eso, y con su partida se llevó nombres y datos que hoy con esperanza busca encontrar.

La mujer de rasgos firmes y mirada transparente dijo “busco a mi padre desde el amor y la luz, mi corazón lo necesita, necesito que nos abracemos para cerrar esta historia de tantos años y comenzar una nueva”.

Las mujeres son de Cañuelas, allí nacieron y de ese lugar también era su madre, Elba María Bonavita. Cristina vive actualmente en San Luis y Elba permanece en esa ciudad.

Cristina no tiene nombres, ni datos certeros, tiene recuerdos de su niñez y alguna información que va corroborando y se aferra a la idea de llegar a buen puerto.

Según contó Elba, ambas concurrieron a la Fundación Favaloro para realizarse un ADN con énfasis en el cromosoma X que les aportará datos para una búsqueda judicial también.

Quizá alguien conozca esta historia o pueda aportar algún dato para que Cristina pueda sanar su corazón y conocer sobre sus orígenes.

Agradecen se comuniquen a sus celulares, 1157970135 / 1127294873

