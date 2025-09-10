Buscan a un hombre desaparecido en Tres Arroyos

10 septiembre, 2025 0

La Policía Comunal de Tres Arroyos solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Fabián Ceferino Villalonga, de 32 años, quien se ausentó del Hogar “Los Nietos”, ubicado en Liniers 761, este martes alrededor de las 20 horas.

Villalonga mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos color café. Al momento de ausentarse vestía un buzo gris sin capucha con parches en los codos y detalles de cuero en los hombros, un pantalón de buzo negro con líneas fluorescentes a los costados y zapatillas beige con una “V” marrón.

Desde la seccional indicaron que el hombre padece retraso madurativo, por lo que su búsqueda reviste especial urgencia. La encargada del hogar radicó la denuncia penal en la noche del martes, aportando una fotografía del desaparecido y autorizando su difusión en los medios.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero puede acercarse a la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos, sita en Pringles 66, o comunicarse a los teléfonos (2983)-423333, (2983)603495, o bien a las líneas de emergencia 911 y 147.

