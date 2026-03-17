Buscan a vecina que se ausentó de la pensión donde reside

17 marzo, 2026 145

Una vecina de 68 años de edad, Laura Paulina Laporte, se ausentó de la pensión donde reside en calle Alsina 51 en horas de la mañana de este domingo y no retornó. Por este motivo, familiares realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera.

La mujer mide aproximadamente 1.55mts de estatura, es de contextura delgada, tez blanca, cabellos canos a la altura de los hombros y ojos marrones. Al momento de ausentarse, vestía remera rosa larga, pantalón negro y zapatillas negras sin cordones tipo panchas. Padece esquizofrenia.

Quien pueda aportar información sobre su paradero, se solicita por favor comunicarse al 911, 147 o 2983-563097.

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