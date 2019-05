Buscan crear una ordenanza que unifique venta ambulante y food trucks en Tres Arroyos

La Comisión de Turismo, hoy presidida provisionalmente por Tatiana Lescano (Unidad Ciudadana), avanzó hoy con la presentación de un proyecto del Interbloque Peronista para modificar la ordenanza de food trucks concebida para regular esta modalidad en Claromecó, que busca extender sus alcances a todo el distrito e incluso, a sugerencia de la directora de Bromatología Lucía Gardey, unificarla con la venta ambulante de otros tipos de alimentos.

“El bloque del Movimiento Vecinal también está trabajando en esto, así que la idea es buscar el consenso y llegar a la próxima sesión con un borrador de futura ordenanza. Queremos que se regule también la actividad de pequeños comerciantes, considerando también a quienes ya tienen derechos adquiridos y preservando su fuente laboral. Por propuesta de la directora de Bromatología se haría una ordenanza que abarque a todos, diferenciándolos por tipo de producto, si se vende envasado o no, si requiere cadena de frío o no, que son los mismos criterios con los que se habilita este tipo de emprendimientos”, explicó Lescano.

Finalmente, también anticipó que el diputado Pablo Garate interpuso un pedido en la Legislatura vinculado a la declaración de patrimonio cultural del ex Colegio Argentino Danés, cuyos referentes se presentaron días pasados en la Comisión de Turismo. Y adelantó que habrá una reunión por la declaración de paisaje protegido de un área de Reta y del Paseo del Arroyo en Claromecó, y otra por la conformación de la Comisión Asesora del Vivero.

Cuatro oferentes por el camping Martín Reta

En otro orden de cosas, Lescano señaló que en la reunión se dio a conocer la existencia de cuatro oferentes en la licitación de la concesión del camping de Reta. “Por propuesta de Cambiemos son ofertas anónimas, así que hasta que no se abran los sobres no sabremos de qué se trata”, indicó.