Buscan en Tres Arroyos a un chino que atendía supermercado con barbijo. Habría llegado al país recientemente.

12 marzo, 2020

Las autoridades sanitarias y policiales de Tres Arroyos reanudarán hoy viernes el operativo de búsqueda de un ciudadano chino que atendía en un supermercado oriental con barbijo puesto.

Se dejó trascender que el hombre habría entrado al país la semana pasada.

El hecho de la búsqueda fue confirmado anoche a LU 24 por la Policía local, que ante el aviso de las autoridades sanitarias fue al lugar donde supuestamente estaba el hombre, pero no pudieron dar con la persona indicada. Inclusive pidieron una ambulancia para que en caso de individualizarlo, al menos le tomen la temperatura corporal, un factor determinante para determinar el inicio de estudios para saber si puede estar contagiado o no.

Lo cierto es que hubieron testigos que llamaron a la Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad, dando la novedad, cuestión esta que fue también confirmada a LU24 por el titular del área Dr. Gabriel Guerra. Por su lado el director adjunto del Hospital dijo estar informado superficialmente sobre el tema y que hoy, viernes, se va a ocupar personalmente de la cuestión y visitará el supermercado aludido, donde se dijo que el chino atendía con barbijo.

De lo que no se tiene certeza es de la facultad que eventualmente tiene la Policía de la Provincia para identificar al sujeto y pedirle que le exhiba el pasaporte para conocer fehacientemente cuándo entró a la Argentina.

Todo este cúmulo de datos no se ven coordinados por quienes tienen la responsabilidad de actuar. Quienes tienen responsabilidad de tomar determinaciones, al menos han dejado pasar un día en el seguimiento del caso. Rápidamente debería asedgurarse si el chino en cuestión existe, si de verdad se lo vio con barbijo (todos los superchinos tienen sofisticados sistemas de cámaras de seguridad) y a quien se deberá recurrir para hacer un rastreo e identificación de extranjeros. Los supermercados chinos cambian personal casi de manera constante y son ciudadanos orientales, parientes o amigos de los dueños o encargados. Rara vez se ve al Ministerio de Trabajo fiscalizando si se cumplen con las reglas de la Ley laboral vigente, cuestión que en empresas “criollas” es casi constante. Un empresario de supermercados dijo anoche a LU24 que no tiene conocimiento que haya chinos nuevos en Tres Arroyos. (foto ilustrativa).

