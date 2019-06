Buscan que el servicio de telefonía celular vuelva a San Mayol

A raíz del reclamo que efectúan vecinos de la localidad de San Mayol ante la empresa Claro para que se restituya el servicio de telefonía celular a los mismos y ante las gestiones que un centenar de usuarios de ese punto del distrito tresarroyense solicitó a las autoridades municipales para que apoyen este reclamo, LU 24 consultó al especialista en comunicaciones Arturo Larrabure.



“La persona ha hecho todo bien en su reclamo, pero yo recomiendo que se insista a través de las redes sociales como Facebook o twitter, para que no sea en vano lo que se ha logrado hasta ahora ya que los vecinos han incluso juntado firmas deben insistir, ya que ahora no hay un mercado cautivo como sucedía antaño sino que está abierto al libre juego de las empresas prestadoras, creo que deben tomar contacto con la OMIC local a cargo de Lucrecia Damiani, en la oficina de Avenida Moreno al 200, porque ella sabe con quién hablar, porque justamente el problema es que no se sabe con quién comunicarse en las compañías”, sostuvo.

“Cuando son poblaciones muy chicas no se hace la inversión adecuada y la tecnología va evolucionando muy rápido por lo que tendrían que cambiar antenas porque ha sido superada por lo que durante ese periodo no habrá servicio; yo mantuve una comunicación con el ejecutivo de cuenta de Claro porque me he contactado como Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad en varias oportunidades, y dijo que no tenía un número de ningún cliente de Mayol para hacer el reclamo por ese número de cliente por lo que se le proveyó el número de quien encabeza el reclamo para que se pueda tomar contacto y establecer un seguimiento del tema”, concluyó.