Buscan soluciones a la inseguridad en Villa Italia: “ya no se puede vivir”, plantean los vecinos

24 noviembre, 2020 Leido: 5

Vecinos del barrio Villa Italia se reunieron hoy con el Concejo Deliberante, autoridades policiales y funcionarios del área de Desarrollo Social, para plantearle una serie de reclamos vinculados sobre todo a la problemática de inseguridad ya que se asegura que “no se puede vivir: hay robos todo el tiempo”. La Policía se comprometió a reforzar “un poco más” las recorridas y desde el cuerpo deliberativo a conformar mesas de trabajo con fiscales.

Gabriel Vega: “hoy ya no se puede vivir”

Gabriel Vega, uno de los participantes, aseguró que “se trata de la cuarta reunión que tenemos con gente del Municipio, las hemos tenido con concejales de distintos bloques, con la Secretaría de Seguridad, sin embargo no hemos llegado a ninguna solución y hoy ya no se puede vivir: hay robos todo el tiempo y hasta se meten en tu casa sin importar si vos estás o no”.

Vega advirtió que “esto es más de lo mismo, por eso queremos que se termine y que quien tiene que tomar cartas en el asunto lo haga. Aquí se saben nombres y apellidos de quienes roban, no podemos salir a hacer mandados ni dejar a la familia cuando vamos a trabajar porque no sabemos en qué momento van a avisar por teléfono que pasó algo. Pero está faltando un elemento esencial, la Fiscalía, que tiene que tomar cartas en el asunto hace tiempo y no lo ha hecho. Hubo un apuñalado hace unos días, y mientras nos dicen ‘vamos a seguir trabajando’, nos volvemos a ir sin respuestas concretas. No somos nosotros los que tenemos las soluciones, eso lo saben ellos”.

Ceglie: “vamos a tratar de reforzar un poco más las recorridas”

Por su parte, el jefe comunal de Seguridad local, comisario Flavio Ceglie, dijo a LU 24 que “el objetivo, como siempre, es el de asumir el compromiso de darles el resguardo y la función preventiva que cumplimos como funcionarios de la Policía”.

Consideró que “no creo que falte la parte judicial, simplemente que la Justicia se tiene que atener a hacer cumplir la ley y en base a los elementos probatorios es cuando ellos pueden tomar una determinación. A veces no nos podemos guiar por los dichos o el comentario que alguien supone o que sabe si no hay una denuncia de por medio de determinado ilícito que es lo que corresponde hacer”.

Sobre la labor policial, sostuvo que “ellos están de acuerdo en que nosotros estamos cumpliendo con las medidas de seguridad que corresponden, tenemos un móvil afectado a esa zona permanentemente y hay cámaras, de hecho el Secretario de Seguridad está trabajando en conjunto con nosotros y suma los patrulleros de la Patrulla Urbana para recorrer el lugar”, agregó.

En cuanto a las futuras acciones, expresó que “vamos a tratar de reforzar un poco más las recorridas”. Asimismo, refirió que se habló de “instalar más cámaras” y también de la posibilidad, “dentro de la infraestructura de esas viviendas, que al parecer la mayoría no tiene paredón posterior”, construirlo, ya que esta situación “facilita que un delincuente quiera cometer un ilícito porque es fácil el acceso a los patios y cualquiera puede entrar”.

Nickel: “nos comprometimos a hacer mesas de trabajo con fiscales”

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel, dialogó con LU 24 tras la reunión concretada con vecinos de Villa Italia, la cual dijo que fue muy positiva y aseguró que habrá nuevos encuentros para seguir avanzando en la cuestión.

“Se expuso formalmente la problemática y lo cierto es que se asumieron ciertos compromisos como tomar conocimiento del estado de algunas denuncias que estos vecinos habían hecho en Fiscalía y que tienen causas formadas”, explicó en primer término.

Asimismo, Nickel manifestó que “se tomaron algunas medidas para ver cuál era la situación de las denuncias, cómo piensa avanzar Fiscalía en estos procesos y nos hemos comprometido a hacer mesas de trabajo con algunos fiscales”.

“La problemática es más que entendible hay que estar en el lugar de los vecinos, pero vemos una problemática de seguridad pero sobretodo social. Son temas difíciles de resolver y las respuestas en estos casos no son inmediatas”, sostuvo, al tiempo que agregó que “creo que vamos por el buen camino y la solución la vamos a tener, estamos permanentemente en contacto con los vecinos así que seguramente nos volveremos a juntar”.

Volver