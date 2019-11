Buscarán derogar el Pacto Fiscal: el gobierno municipal nunca lo firmó

Intendentes peronistas, según informa la revista platense La Tecla, buscarán derogar el Pacto Fiscal que la Provincia firmó con parte de los municipios en 2017. Tres Arroyos nunca lo suscribió, decisión fundada en que varios de sus principios ya eran aplicados por la gestión local, como la cantidad de personal y el control del endeudamiento.



Tal como está suscripta, la iniciativa bloquea la posibilidad de crédito para los municipios que no lo hayan firmado, independientemente de si el municipio se encuentra desendeudado o no. Los compromisos a los que se obliga a los intendentes son vistos en el peronismo como una pérdida de “autonomía”.

“No puede ser que si un intendente tiene las cuentas de su municipio en orden no puede solicitar deuda para aumentar el equipamiento vial de su municipio o de un hospital. No está bien”, se explayó un intendente ante la consulta de La Tecla.info.

Ideado por el exministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, el pacto promueve que el gasto corriente no crezca más que la inflación, que la planta de personal no crezca más que la población (uno por ciento anual) y que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes.

Quienes no lo firmen, prevé el texto, tendrán una sanción. En rigor, el artículo 8 bis de la ley 14.984 que modifica el Régimen de Responsabilidad Fiscal de la ley 13.295 establece que los municipios necesitan adherir al Pacto Fiscal para acceder a operaciones de endeudamiento, a operaciones de leasing y/o compras a plazo, además de suscribir fideicomisos. Y especifica que aquellos que requieran asistencia financiera no la tendrán si no firman.

Los que no firmaron

Desde que se lanzó, la administración Vidal logró la firma de 95 municipios, que incluyen casi la totalidad de los distritos gobernados por Cambiemos y una veintena de comunas controladas por el peronismo, el Frente Renovador o espacios vecinalistas. Sin embargo, sí hubo distritos “rebeldes” que se resistieron y afrontaron inconvenientes. Entre ellos, se encuentran Tres Arroyos, Laprida, Adolfo González Chaves y Roque Pérez.

Si bien Axel Kicillof no ha hablado específicamente sobre este acuerdo lanzado por Vidal, en el peronismo entienden que no habrá inconvenientes en avanzar en este sentido, dada su crítica abierta a muchas de las políticas implementadas por Vidal. “Necesitamos avanzar una impronta municipalista en la Legislatura”, añade una fuente legislativa.

No obstante, Kicillof ya dio señales en salir a cruzar abiertamente el Consenso Fiscal firmado por la Nación y las provincias en 2017. En plena campaña, el entorno del exministro de Economía había dejado trascender que, en caso de llegar a la Gobernación, solicitaría la revisión del acuerdo fiscal firmado por Macri y 22 gobernadores.

Fuente: La Tecla