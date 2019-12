Búsqueda de identidad: Madre e hija de Benito Juárez, se reencontraron 34 años después

Yamila nació en Benito Juárez en 1985, pero no lo sabía y vivía en Mar del Plata. Luego de saber que no era hija biológica de quienes consideraba como sus padres, inició una increíble búsqueda que culminó con el maravilloso reencuentro de su verdadera familia. Asegura que no fue adoptada legalmente y que recurrirá a la justicia para esclarecer su historia.

“Siempre supe que mis papás de crianza no eran los biológicos. Lo presentía, eran más grandes; les pregunté y me dijeron mentiras. Lo único que les exigí es que me dijeran el día en el que había nacido realmente. Esto sucedió cuando tenía tan solo 9 años, el 28 de febrero del 85. Me dijeron que era de Brandsen e inicié así la búsqueda. Ellos fallecieron y nunca me dijeron la verdad. Mi adopción no fue legal, fue una apropiación y ellos fueron cómplices de eso”, aclaró.

Yamila mencionó que todo inició con la búsqueda interior. “Tenía dudas y el 19 de septiembre de este año, escribo mi historia en las redes y la comparto. Di con otras familias que les había pasado lo mismo, solo tenía la fecha de nacimiento y fotos. Una persona me dio un nombre y llego a ella, aunque fue una cadena. Esa persona al teléfono me dijo cosas con las que se armaba el árbol genealógico que tanto había esperado. Viajé hasta Dolores a conocer mi madrina, pero nunca había tenido el dato de Benito Juárez. El primer contacto fue con mi tía, ella habla con mi mamá y al día siguiente me llegó la solicitud en el Facebook de mi mamá, que después viajó a Mar del Plata y nos abrazamos y lloramos y no nos separamos más. Dora Bengolea es mi mamá”, relató a LU 24.

Destacó que “la conexión que tenemos es impresionante e indescriptible. Estoy feliz de conectarme con esto lindo y hermoso que nos está pasando. Mi hija está feliz con su abuela. Es una reconstrucción de identidad. Hubo documentación alternada y por ello deberemos recurrir a la justicia. Mi mamá me ha buscado siempre y eso hay que resaltarlo”. Tengo dos hermanos más grandes y una familia hermosa”, remarcó.

