Cabaña “La Escondida” hará su 17º remate en la Sociedad Rural

28 agosto, 2025 73

Este viernes, la Cabaña Chávense “La Escondida” de Zuberbühler realizará su 17º Remate Anual en la Sociedad Rural a cargo de Monasterio Tattersall S.A.

Por tal motivo, Guillermo Barrios Representante de la Firma Ganadera Tresarroyense en diálogo con LU 24 dijo “estamos ultimando detalles, con muchas expectativas y grandes condiciones de hacienda, saldrán a la venta 60 toros, vacas con terneros, Invernada y Vaquillonas preñadas”.

“Plazos de pago: los toros 30 a 90 días, Invernada de 30 a 60 y vacas preñadas con 90 días”, mencionó y afirmó que “por un tema de ganancias apostamos al plazo, además incluimos las tarjetas rurales, cheques y la disponibilidad para escuchar a los clientes atendiendo sus necesidades”.

“Nuestra idea es vender y que conozcan el producto, empezamos la jornada a las 9:30 con un remate por internet, 12:30 el almuerzo y 14:30 arranca el remate presencial comenzamos con los toros, luego el resto de la hacienda”, concluyó.

