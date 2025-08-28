Cabaña “La Escondida” hará su 17º remate en la Sociedad Rural
Este viernes, la Cabaña Chávense “La Escondida” de Zuberbühler realizará su 17º Remate Anual en la Sociedad Rural a cargo de Monasterio Tattersall S.A.
Por tal motivo, Guillermo Barrios Representante de la Firma Ganadera Tresarroyense en diálogo con LU 24 dijo “estamos ultimando detalles, con muchas expectativas y grandes condiciones de hacienda, saldrán a la venta 60 toros, vacas con terneros, Invernada y Vaquillonas preñadas”.
“Plazos de pago: los toros 30 a 90 días, Invernada de 30 a 60 y vacas preñadas con 90 días”, mencionó y afirmó que “por un tema de ganancias apostamos al plazo, además incluimos las tarjetas rurales, cheques y la disponibilidad para escuchar a los clientes atendiendo sus necesidades”.
“Nuestra idea es vender y que conozcan el producto, empezamos la jornada a las 9:30 con un remate por internet, 12:30 el almuerzo y 14:30 arranca el remate presencial comenzamos con los toros, luego el resto de la hacienda”, concluyó.