Cabaña Piedras Blancas es una empresa que desde 1992 se dedica a la producción de leche de cabra y a la elaboración de quesos artesanales de leche de cabra, vaca y oveja en base al modelo Francés de producción “fermier”; este tipo de producción es la de menor escala en Francia, primer país productor de especialidades en el mundo, pero la de mayor valor agregado.

Su fundador, el médico veterinario Marcelo Lizziero, contó “la idea fue traer a una zona lechera una especie no tradicionalmente lechera, diferente a lo que pasa en Europa. La cría caprina en Argentina es más una actividad de subsistencia que una económica, además teniendo en cuenta que la vaca es el animal rentable por excelencia que ocupó toda la pampa húmeda, relegando a la cabra a las regiones extra pampeanas con menos recursos naturales, por lo tanto no se desarrolló tanto la lechería caprina.

Cuando arrancamos lo hicimos con mucha pasión y no tuvimos en cuenta tanto lo comercial, invertimos mucho en desarrollar un mercado que no existía. Nosotros no quedamos en el camino como otras empresas, gracias al apoyo financiero de mucha gente, amigos, y pasamos momentos económicos adversos del país, también la pandemia, pero hoy estamos firmes y confiados en nuestra producción.

En una de estas crisis, en los momentos más difíciles donde se nos había caído la venta, decidimos con otros productores de Suipacha, crear la Ruta del Queso. La oferta era de pasar un día distinto a las familias, aprovechando la cercanía con Capital, y eso nos permitió remontar un poco la situación ya que comercializábamos también nuestros productos, luego vino la pandemia y se volvió a parar todo, pero ahora nuevamente estamos en marcha”.

La leche de cabra y sus propiedades

Lizziero también habló sobre las propiedades de la leche de cabra, “uno puede leer en distintas bibliografías sobre varios de los efectos beneficiosos para la salud, pero a mi criterio la característica más importante es que la leche de cabra es hipoalergénica. Hay una patología que desarrollan un porcentaje de niños entre el nacimiento y los primeros meses de vida, que sucede al ofrecerle leche de vaca. Este porcentaje de niños del 2 ó 3%, se sensibiliza con la caseína que contiene la leche vacuna, y otros tantos productos derivados, y desarrollan procesos alérgicos de diferente magnitud, desde leves a graves. Hay una fracción de la caseína que se llama alfa S1 que la leche de cabra no la contiene por lo tanto no hay reacciones como con la leche de vaca y trabajando con profesionales de la salud al respecto, hemos visto muy buenos resultados”.

Cabaña Piedras Blancas se encuentra ubicada en Ruta Nacional N°5 Km. 129.3, Suipacha. www.piedrasblancas.com.ar

