Cabido se defiende: “Tengo la suficiente tranquilidad del trabajo que se viene realizando”

1 junio, 2021 Leido: 70

El médico laboral del municipio, Alejandro Cabido, salió al cruce del Sindicato de Empleados Municipales ante la última denuncia pública en su contra y dijo que “no han logrado arribar a ninguna resolución favorable a los planteos que ellos vienen haciendo”.



“Vienen presentando en el círculo Médico local, también hicieron una presentación en el Colegio de Médicos de Bahía Blanca y en todos los espacios en el que fui requerido me he presentado y dado las explicaciones y las respuestas pertinentes y con todo eso no han configurado la necesidad de abrir un sumario o una sanción disciplinaria para con mi actuación profesional”, explicó el médico a través de LU24.

Además manifestó que en este caso en particular por el que fue denunciado y planteado por el sindicato, se trata de un hecho del año pasado: “Me gustaría conocer más detalles porque si no siempre terminamos hablando de generalidades. En algún momento tendremos que analizar los casos puntuales para ver si se configura o no como una falta. Desde ya les aclaro que en ningún momento en el trabajo que desempeño no se ha generado ningún perjuicio para la salud de ningún trabajador, no se ha generado ningún malestar en su salud a raíz de una alta anticipada como ellos plantean”.

“El sindicato pone por sobre su labor como especialista en medicina laboral el criterio que tiene el medico asistente, y en eso disiento porque habrá especialistas en distintas áreas de la medicina, y la medicina laboral es otra especialidad, así que mi título de especialista tiene la misma validez que la de cualquier otro colega y en base a eso desempeño mi trabajo profesional”, agregó.

Con respecto al caso de las empleadas del hospital que supuestamente debieron ir a trabajar con COVID-19, aclaró que “desde el propio consultorio de medicina laboral que manejo se manda directamente a hisopar al personal que es caso sospechoso, no se duda en ningún caso en mandar a hisopar y a testear a todo aquel personal de salud que presenta síntomas. También debemos tener en cuenta que hay que adecuar a las situaciones históricas del momento”.

En este sentido sostuvo que “los síntomas y signos de esta enfermedad han ido cambiando, por ejemplo ahora incorporamos la rinitis y antes no estaba, el año pasado no estaba incorporado la diarrea y ahora sí, entonces tenemos que analizar los casos puntuales teniendo más información y en el contexto de la situación del año pasado, en base a eso definiremos si se cometió un error o no”.

“Esta gente tendrá que demostrar lo que está aseverando y en las esferas que nuevamente sea convocado, concurriré y haré las explicaciones pertinentes, pero tengo la suficiente tranquilidad del trabajo que se viene realizando, de la seriedad con la cual se hace y que no se le ha generado ningún perjuicio a la salud de ningún trabajador”, cerró.

Volver