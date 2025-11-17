“Cachito” Vigil en Tres Arroyos: dos charlas imperdibles para potenciar talento, liderazgo y futuro

17 noviembre, 2025

Este lunes por la tarde y noche, el reconocido entrenador, docente y conferencista Sergio “Cachito” Vigil, ex director técnico de Las Leonas y figura clave en la historia del deporte argentino, llega a Tres Arroyos para compartir su experiencia y su mirada sobre cómo potenciar el talento, fortalecer vínculos y construir proyectos basados en la pasión, la empatía y el compromiso.

Una jornada, dos propuestas para públicos distintos

A las 19 horas, en el Polideportivo Municipal, se realizará la primera charla, orientada especialmente a jóvenes.

Entrada gratuita para menores de 18 años.
Mayores: $10.000.
Las entradas pueden adquirirse a través de los clubes Cazadores, TARHC y Huracán de Tres Arroyos.

A las 21 horas, en el Teatro Municipal, Vigil brindará una segunda exposición dirigida al sector empresarial y comercial, centrada en el liderazgo consciente, la motivación, la cultura organizacional y la construcción de equipos de alto rendimiento.

Socios de la Cámara Económica: $20.000
No socios: $30.000
Las entradas están disponibles en la Cámara Económica, avenida Moreno 467.

Además, se destaca que la recaudación de la charla del Teatro permitirá financiar la actividad destinada a jóvenes, generando una acción de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que impulsa el desarrollo, la inspiración y la capacitación de las nuevas generaciones.

¿Quién es “Cachito” Vigil?

Sergio “Cachito” Vigil es uno de los entrenadores más influyentes del deporte argentino. Conocido mundialmente por su liderazgo humano y su visión transformadora, condujo a Las Leonas a obtener los resultados más importantes de su historia:

Medalla de Plata Olímpica en Sídney 2000
Campeonato Mundial Perth 2002
Medalla de Bronce en Atenas 2004
Varios títulos de Champions Trophy y Juegos Panamericanos

Vigil es reconocido no solo por los logros deportivos, sino por su capacidad para construir equipos sólidos, potenciar talentos y generar climas de trabajo basados en la confianza, la comunicación y el respeto. Hoy es uno de los conferencistas más convocados del país y del exterior.

Una oportunidad única para escuchar a un referente inspirador

Con un mensaje cercano, motivador y profundamente humano, “Cachito” Vigil invita a reflexionar sobre cómo liderar, cómo crecer y cómo transformar la realidad desde el lugar que cada uno ocupa.

Una oportunidad ideal tanto para jóvenes que buscan inspiración como para empresas que desean fortalecer sus equipos.

 

