“Cacho” Ferez: “Agradezco la calidez y calidad del Hospital Pirovano”

El tresarroyense Carlos “Cacho” Ferez agradeció a través de LU 24 la atención brindada por personal médico del Hospital Pirovano.



“Entré con un infarto a la Guardia” –dijo y agregó: luego estuve cinco días en Terapia Intensiva. Ahí vi el trabajo que hace tanto el personal de maestranza, enfermeras y médicos; después pasé a Clínica hasta que prepararon la ambulancia para trasladarme a Bahía Blanca hacer unos estudios, traerme y volver a llevarme para la operación que me hicieron allí”.

“Quiero agradecer la calidad de la gente que tenemos en el Hospital, y resaltar la atención que tuve durante veinte días a todo el grupo humano, y a toda la gente de Tres Arroyos, ya que no tengo obra social y desde la salud pública no pudieron cubrir el costo de los stents que me colocaron por lo que agradezco a quienes colaboraron y a mi familia por costear los ciento veinte mil pesos que tuvimos que pagar”, sostuvo.

“Les he hecho pasar un momento complicado, y por lo pronto tengo que hacer una pausa en mi actividad, porque tengo que poner en marcha la máquina de vuelta, ya que la problemática era muy importante, y veré luego de qué manera sigo”, concluyó.