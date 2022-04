Cadenas considera que “el Secretario de Hacienda tiene una visión egoísta” sobre el déficit

En la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante comenzó a abordarse la rendición de cuentas del ejercicio 2021, que arroja un déficit de 188 millones de pesos. Según consideró la edil Soledad Cadenas (Juntos), presidenta de la Comisión, el “Secretario de Hacienda tiene una visión egoísta” por atribuírselo a la oposición.

Además, indicó que se lo convocará a Federico López Di Fondi para que concurra durante la primera o segunda semana de mayo a brindar los informes correspondientes. Después se fijará la fecha de la sesión extraordinaria. La fecha límite es el 31 de mayo, aunque se podría realizar antes.

Cadenas expresó que “el Secretario de Hacienda le atribuyó a la oposición el déficit de 188 millones por la aprobación del aumento de las tasas que fue mucho menor a lo que planteaba el Ejecutivo. Es un poco raro ese comentario, más que nada porque nosotros cuando hicimos ese planteo también le demostramos cómo podían hacer para recaudar más”.

“No podemos, y menos después de haber salido de una situación extrema ese año por la pandemia, cargar todo sobre el contribuyente que como pudo pagó las tasas. Esa visión es un poco egoísta por parte del Secretario de Hacienda”, afirmó.

“Esto es política, es así, pero sinceramente hubo un planteo y creo que fue claro. Si se llega a este número de déficit también tiene que ver, a veces, con una mala planificación de algunas cosas, una administración de los recursos que, tal vez, no fue la adecuada, eso es algo que tendremos que ver con la rendición”, agregó.

También dijo que “se puede mejorar el porcentaje de cobrabilidad aunque no se llegue al cien por ciento, hay que trabajar en eso, incluso en su momento se planteó el ejemplo de Claromecó cuando estaba Carlos Ávila y como mejoró la recaudación haciendo un trabajo de hormigas, había que llamar uno por uno, y acá habrá que buscar la herramienta para que se mejore en Tres Arroyos y el resto de las localidades porque el porcentaje es bajo en varias.

La gente hace un esfuerzo, pero también exige que el servicio sea bueno. Yo soy una de las personas que llega diciembre y se queda sin agua, entonces después no podemos pedirle a la gente que no ponga bombas o no haga determinadas acciones porque no estamos ofreciendo lo que corresponde”, sostuvo.

Hormigonera Municipal: volverá a tratarse en la próxima sesión

Por otra parte, sobre los dos temas que fueron pasados a la Comisión durante la última sesión, el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Juntos para crear una planta hormigonera municipal y la cesión de un inmueble donde funcionara el Jardín de Infantes 918, explicó que tenían “detalles técnicos que estaban desprolijos, ya se hicieron los despachos como corresponde y se tratarán en la siguiente sesión”.

