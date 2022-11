Cadenas: “El presupuesto subió el viernes, es de más de 8 mil millones”

14 noviembre, 2022

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, Soledad Cadenas, confirmó que el pasado viernes subió el Presupuesto 2023 de la Municipalidad de Tres Arroyos de más de 8 mil millones de pesos, con un aumento estimado en un cien por ciento.

“Ya iniciamos el tratamiento en cada uno de los bloques, teniendo en cuenta la cuota de aumento salarial de un 12 y medio por ciento en cuatro cuotas, y el aumento del módulo de tasas se estima en un 45 por ciento en enero, un 15 en abril y otro 15 en junio, tal cual lo adelantara el Secretario de Hacienda, López Di Fondi”

Ya como integrante del bloque de Juntos, apreció que “nosotros teníamos una propuesta sobre algunos aspectos en particular, y seguimos trabajando dentro del bloque para ver dónde poner el foco”.

“Vamos a contemplar todo y hay que ver lo que se plantea desde el Hospital ante el aumento de insumos y también entendemos que se podría revisar la tasa de salud, y ver si es necesario que algunas tasas sigan existiendo o como se cobran, estamos analizando si todas las tasas son necesarias o no, en cuanto a la Tasa Vial no tenemos ingerencia porque se aumenta de forma polinómica”.

En otro aspecto, se refirió asimismo a la reunión mantenida con el Secretario Cordiglia, reiterando conceptos del funcionario y la necesidad de reconvertir a la Terminal de Ómnibus, afirmando que “la cercanía con el Polideportivo es uno de los puntos interesantes para poder avanzar en el tema”.

