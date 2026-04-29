Cae el consumo de pan: “está parecido al 2001 porque la gente no gana nada”, dijo Guerrero (audio)

29 abril, 2026 226

En un contexto donde cae el consumo de pan, Horacio Guerrero, dueño de la Panadería Rivadavia, dialogó con LU 24 y expresó que “si tengo que recordar otro momento donde la tuvimos difícil, fue en el 2001. Hoy está parecido porque la gente no gana nada y tiene que reducir un poco de cada cosa”.

Sobre la baja generalizada del consumo de pan “es una baja de entre un 30 y un 40%. Recién hablé con el viajante de Bahía-Balcarce, me dijo que él lo nota en todos lados”.

En palabras de Guerrero, de lunes a jueves baja mayormente el consumo, en tanto que el fin de semana sube: “se nota mucho que han cortado las parrilladas que había, a mitad de semana. Ahora no hay tanto. Entonces venían a la panadería por el pan, para acompañar eso, o masas finas. Como es un combo donde todo sube, la gente achica sus gastos”.

Respecto al consumo de facturas, Guerrero expresó que no bajó tanto como el pan: “vendemos entre 40 y 50 docenas por día. Yo estoy conforme. En las facturas no ha caído tanto, aunque antes se consumía más”.

Sobre los hábitos de consumo, dijo que, además del problema económico, la gente busca otras opciones, como la harina integral. También expresó que “las familias se han achicado, no hay tantos chicos como antes”.

De este modo, Horacio Guerrero concluyó su análisis sobre el difícil momento que atraviesan las panaderías y otros comercios en la ciudad y la región.

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