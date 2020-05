Caen alrededor del 70 por ciento los viajes en remis

Alrededor del 70 por ciento cayeron los viajes en remis durante la pandemia por coronavirus. “Estamos trabajando bastante poco, la gente no sale mucho”, dijo a LU 24 el propietario de la agencia Remi – Car (428787), Sebastián Anselmi.



Reiteró que durante el aislamiento social “estamos con la mitad de los autos, se van turnando día por medio”.

La gente básicamente utiliza los remises para dirigirse a farmacias, trabajos, bancos y el Hospital. También por cuestiones de salud se realizan viajes a otras ciudades. “Los hacemos con todos los cuidados. Adaptamos los vehículos con nylon y tenemos alcohol en gel. No hay contacto entre pasajero y chofer, salvo por el dinero cuando se paga”, sostuvo Anselmi.

“En nuestro rubro estamos casi con un techo de 20 viajes por día por auto en turnos de 12 o 14 horas de trabajo, cuando antes se superaban los 40. Ahora rondamos el 30 por ciento de actividad de lo que era previo a la cuarentena. Hasta que no vuelvan las clases nosotros no vamos a reactivar nada”, aseguró.

Por último, Anselmi agradeció a “los compañeros que nos hacen el apoyo porque tienen que estar muchas horas acá para llevar muy poco a la casa”.

