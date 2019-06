Café “La Unidad” del Peronismo: Garate, dispuesto a charlar con “Cuto”

El diputado provincial Pablo Garate dijo a LU 24 que no tendría inconvenientes, café de por medio, de hablar con “Cuto” Moreno, para lograr la unidad en la integración de la lista de candidatos del Peronismo tresarroyense para las elecciones.

“Hay reuniones permanentemente, anoche terminamos muy tarde, y estamos tejiendo la unidad para que estén todos los sectores del peronismo, más allá de los que estamos en el Frente de Todos sino que podamos representar a todos los vecinos de Tres Arroyos. La lista tiene que ser superadora, tenemos no sólo que querer gobernar sino demostrar que podemos gobernar, que podemos hacer mejor las cosas, ese es el gran desafío”, expresó.

Sostuvo que desde su espacio “venimos planteando la unidad desde hace mucho tiempo, para tener una propuesta interesante para los vecinos de Tres Arroyos, por lo que hemos tenido reuniones para poder llevar los mejores candidatos; hacer los esfuerzos necesarios aceptando que no somos todos iguales, venimos de distintos lugares y nosotros hemos tenido el respaldo de los vecinos en 2017. Vamos a tratar de hacer la unidad pero no descartamos la PASO si no se resuelven las diferencias que puede haber”.

El café con “Cuto”

“Aspiramos a que haya unidad, pero para lograrla deben estar de acuerdo todos los sectores; se han escuchado, y yo he escuchado que hay una lista, y lo que se dice de una reunión con Cuto Moreno mediante un café: nadie es menos que nadie y a mí me parece que debería haber un café, debería haber una charla para acercar a todos los sectores, yo represento a una parte, Cuto a la otra y tenemos que llegar a un entendimiento lo que sería bueno, no sólo para el Peronismo sino para la gente”, dijo.

“Si es necesario iremos a una PASO responsable, seria y ordenada”

Garate explicó que “hubo PASO en 2013 y 2015, y si es necesario iremos a una PASO responsable, seria y ordenada, donde no nos critiquemos y sepamos que podemos competir pero al día siguiente estar todos juntos para competir por el municipio. Las dos opciones están abiertas”.

“Si hay que empujar el carro para que un compañero gobierne Tres Arroyos lo voy a hacer”

“yo soy ferviente defensor de la unidad y no pongo intereses personales y si me toca ser candidato lo voy a ser y si me toca empujar el carro como dice Massa lo voy a empujar, a veces se escucha a algunos compañeros empujar el carro como si fuera una deshonra y yo la verdad empujar el carro para que un compañero gobierne Tres Arroyos en los próximos años, yo lo voy a empujar”.

“No tenemos diferencias que reconciliar con Cuto Moreno”

“Con Cuto no habría necesidad de reconciliarnos, porque no hubo situaciones de pelea” manifestó, y agregó: “Son caminos políticos con destinos diferentes, no tenemos diferencias que reconciliar, pero si dar la señales, ya que expresamos los dos sectores del peronismo. Lo que tenemos que tratar de estar todos representados en la unidad, ya que no hay nadie que esté tironeando por algún cargo, por ser el candidato ni nada, hay muchos compañeros que están intentando y la idea es que al final del camino, el sábado podamos representar a los compañeros, tenemos conversaciones con todos los sectores, como La Eva, Alternativa Justicialista, Unidos por Tres Arroyos y con los compañeros más cercanos a Cuto, para que nuestra lista represente màs que a todos los sectores, fundamentalmente a los vecinos de tres arroyos, estamos más que en una disputa, de solidificar los puentes que hemos trazado hace unos meses”.

“Las candidaturas en la Sección se determinan el sábado”

Consultado sobre si el bahiense Marcelo Feliú para encabezar la lista a nivel seccional, Garate dijo que “hubo acuerdos macro a nivel provincial, yo el martes estaba con Sergio Massa en la reunión de la mesa chica analizando distrito por distrito; y por experiencia creo que las listas seccionales se determinan el sábado - al menos cuando he sido candidato - me avisaron el último día, por lo que creo que aún falta bastante para esa definición, como sucede en Tres Arroyos”.