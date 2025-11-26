Caída de ventas: Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores

Sin previo aviso, la empresa Whirlpool cerró su fábrica de lavarropas del Parque Industrial de Pilar y despidió a la totalidad de trabajadores que suman 220. Había sido inaugurada en 2022 y la caída en las ventas, falta de competitividad para exportar y la competencia de productos importados habrían sido algunas de las causas de la drástica decisión.

Los trabajadores se encontraron con la noticia del cierre abrupto y pidieron explicaciones al respecto, nada hacía prever un cierre definitivo.

Se supo que la firma se encuentra negociando los despidos que en principio serían con la totalidad de la indemnización y un plus, de acuerdo a lo conversado con el gremio que nuclea a los empleados, la Unión Obrera Metalúrgica.

Whirlpool tiene presencia en nuestro país desde hace 35 años y mantendrá su oficina comercial y de distribución y continuará con actividades comerciales y de servicio garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio nacional.

Whirlpool SA aclaró en un comunicado de valores que las actividades de importación, comercialización y distribución en el país continuarán sin verse afectadas.

La planta de lavarropas de Pilar fue inaugurada en octubre de 2022 y demandó una inversión de USD 52 millones. El objetivo era producir 300.000 productos por año y exportar el 70%, pero hoy se estaban fabricando 150.000 y la ecuación era 50% para el exterior y 50% para el mercado interno.



